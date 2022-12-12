Никишин — о переходе в СКА из «Спартака»: «Я быстро адаптировался»
Защитник СКА Александр Никишин рассказал об адаптации после перехода в питерский клуб из московского «Спартака» и ответил на вопрос, привык ли он к новому городу.
«Он, конечно, сильно отличается от столицы — меньше, спокойнее. Улицы более узкие, нет такого количества больших трасс, — цитирует RT Никишина. — Но я быстро адаптировался. Думаю, было бы сложнее переезжать из Питера в Москву. Привык к ней. Но время идет, зоны комфорта меняются. И Питер мне тоже нравится. К счастью, в силу возраста у меня еще небольшая семья, и мне легко переезжать».
Хоккеист, сообщил, что он практически сразу уехал на сборы, когда ему сообщили про обмен.
«Вещи остались в Москве. Семья помогла их собрать, и потом уже все перевезли. О квартире я договорился заранее, так что никаких проблем не возникло. Все прошло постепенно, пошагово. Но я не представляю, как еще раз переезжать. Если честно, больше не хочется (смеется)», — сказал Никишин.
Никишин перешел в СКА из «Спартака» этим летом в обмен на 9 хоккеистов. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 40 матчей, забил 9 голов и сделал 22 результативные передачи.
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|В
|П
|О
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|Автомобилист
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|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
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|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -