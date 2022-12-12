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12 декабря, 17:14

Никишин — о переходе в СКА из «Спартака»: «Я быстро адаптировался»

Мария Гусева
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Защитник СКА Александр Никишин рассказал об адаптации после перехода в питерский клуб из московского «Спартака» и ответил на вопрос, привык ли он к новому городу.

«Он, конечно, сильно отличается от столицы — меньше, спокойнее. Улицы более узкие, нет такого количества больших трасс, — цитирует RT Никишина. — Но я быстро адаптировался. Думаю, было бы сложнее переезжать из Питера в Москву. Привык к ней. Но время идет, зоны комфорта меняются. И Питер мне тоже нравится. К счастью, в силу возраста у меня еще небольшая семья, и мне легко переезжать».

Хоккеист, сообщил, что он практически сразу уехал на сборы, когда ему сообщили про обмен.

«Вещи остались в Москве. Семья помогла их собрать, и потом уже все перевезли. О квартире я договорился заранее, так что никаких проблем не возникло. Все прошло постепенно, пошагово. Но я не представляю, как еще раз переезжать. Если честно, больше не хочется (смеется)», — сказал Никишин.

Никишин перешел в СКА из «Спартака» этим летом в обмен на 9 хоккеистов. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 40 матчей, забил 9 голов и сделал 22 результативные передачи.

Источник: RT
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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