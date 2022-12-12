Кожевников заявил, что в КХЛ нарушен спортивный принцип в отношении количества легионеров
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нарушен спортивный принцип в отношении количества легионеров.
«Естественно, я хочу, чтобы для всех клубов КХЛ регламент был един. Да, «Куньлунь», «Барыс» могут иметь больше легионеров — это неправильно. Пять было бы достаточно. «Барыс» должен иметь только пять иностранцев, а остальной состав — это казахи? Если по регламенту, то так и должно быть.
В отношении количества легионеров в этих командах нарушен спортивный принцип. Думаю, когда новый лимит вступит в силу, другие клубы начнет раздражать эта ситуация. Сначала это будет в кулуарах, а потом все выйдет наружу. Справедливость — она такая.
Это должно быть общее решение КХЛ, ведь лига и создавалась, чтобы принимать общие решения. Чтобы был регламент, никто не влиял, но у нас сейчас повлияли. Не знаю, с какими интересами, но кто-то говорит, что это нормально. Посмотрите опрос любителей спорта, где 90% голосуют за пять иностранцев. Потом будем опять возвращать», — сказал Кожевников Legalbet.
До 1 августа 2023 года команды в КХЛ имеют права заявлять пять иностранцев. После этого вступит в силу новое правило с тремя легионерами в составе.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -