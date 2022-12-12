Кожевников заявил, что в КХЛ нарушен спортивный принцип в отношении количества легионеров

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нарушен спортивный принцип в отношении количества легионеров.

«Естественно, я хочу, чтобы для всех клубов КХЛ регламент был един. Да, «Куньлунь», «Барыс» могут иметь больше легионеров — это неправильно. Пять было бы достаточно. «Барыс» должен иметь только пять иностранцев, а остальной состав — это казахи? Если по регламенту, то так и должно быть.

В отношении количества легионеров в этих командах нарушен спортивный принцип. Думаю, когда новый лимит вступит в силу, другие клубы начнет раздражать эта ситуация. Сначала это будет в кулуарах, а потом все выйдет наружу. Справедливость — она такая.

Это должно быть общее решение КХЛ, ведь лига и создавалась, чтобы принимать общие решения. Чтобы был регламент, никто не влиял, но у нас сейчас повлияли. Не знаю, с какими интересами, но кто-то говорит, что это нормально. Посмотрите опрос любителей спорта, где 90% голосуют за пять иностранцев. Потом будем опять возвращать», — сказал Кожевников Legalbet.

До 1 августа 2023 года команды в КХЛ имеют права заявлять пять иностранцев. После этого вступит в силу новое правило с тремя легионерами в составе.