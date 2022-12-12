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12 декабря, 19:37

«Авангард» взял в аренду до конца сезона вратаря «Спартака» Сковронского

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Спартака» Андрей Сковронский проведет остаток сезона в системе «Авангарда» на правах аренды, сообщает пресс-служба омской команды.

«Сковронский — молодой, габаритный, перспективный голкипер, который подойдет нашей клубной системе. Отмечу, что вопрос с поиском усиления не закрыт, до дедлайна две недели, и мы продолжаем искать варианты по всем направлениям, в том числе во вратарской линии», — заявил генменеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

В нынешнем сезоне 24-летний Сковронский провел пять матчей за воскресенский «Химик» в ВХЛ. Также, на счету вратаря — четыре игры в КХЛ за московский «Спартак» в сезоне-2021/22.

ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
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