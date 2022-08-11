Защитник СКА Ожиганов: «Ротенберг — честный тренер»
Игрок СКА Игорь Ожиганов рассказал о работе с главным тренером Романом Ротенбергом.
— Люди, и тренеры в том числе, бывают разные. Но если человек играет и дает результат, то зачем его сажать? И наоборот. Если человек не дает то, чего от него ждут, то почему он должен играть? Так у нас и получается. Ротенберг в этом плане честный тренер.
— Как он себя ведет? Взрывается?
— Во время предсезонных сборов и контрольных матчей нет никакого нагнетания и накачки. Все идет на позитиве. Третий год нас вывозят на сборы в Сочи — тут море, солнце, горы. Можно прогуляться. Очень приятно. Ты не сидишь все время на одном месте, как раньше делало «Динамо» в Пинске, когда кондиционеров не было. У нас очень хорошие условия.
— Как отнеслись к тому, что Роман Ротенберг стал главным тренером?
— Этот факт просто был официально зафиксирован на бумаге. Роман Борисович уже принимал участие в тренировочном процессе, а на скамейку встал еще во время пандемии, когда все заболели и СКА играл вторым составом против «Ак Барса».
— Как он ведет себя на скамейке?
— По-разному.
— Чем-то отличается от тех тренеров, с которыми вы работали раньше?
— Есть Квартальнов и Никитин — два совершенно разных по манере поведения на скамейке тренера. Дмитрий Вячеславович импульсивен. У него все летает. Игорь Валерьевич, наоборот, очень спокоен. Люди бывают очень разные. Ротенберг — что-то среднее между ними.
— Может иногда завестись?
— Конечно, может. И напихать кому-то. Когда находишься на скамейке и переживаешь за результат, то эмоции бывают разные. Нельзя стоять как дятел и только смотреть по очереди вправо и влево.
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА – Металлург
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