Защитник СКА Ожиганов: «Ротенберг — честный тренер»

Игрок СКА Игорь Ожиганов рассказал о работе с главным тренером Романом Ротенбергом.

— Люди, и тренеры в том числе, бывают разные. Но если человек играет и дает результат, то зачем его сажать? И наоборот. Если человек не дает то, чего от него ждут, то почему он должен играть? Так у нас и получается. Ротенберг в этом плане честный тренер.

— Как он себя ведет? Взрывается?

— Во время предсезонных сборов и контрольных матчей нет никакого нагнетания и накачки. Все идет на позитиве. Третий год нас вывозят на сборы в Сочи — тут море, солнце, горы. Можно прогуляться. Очень приятно. Ты не сидишь все время на одном месте, как раньше делало «Динамо» в Пинске, когда кондиционеров не было. У нас очень хорошие условия.

— Как отнеслись к тому, что Роман Ротенберг стал главным тренером?

— Этот факт просто был официально зафиксирован на бумаге. Роман Борисович уже принимал участие в тренировочном процессе, а на скамейку встал еще во время пандемии, когда все заболели и СКА играл вторым составом против «Ак Барса».

— Как он ведет себя на скамейке?

— По-разному.

— Чем-то отличается от тех тренеров, с которыми вы работали раньше?

— Есть Квартальнов и Никитин — два совершенно разных по манере поведения на скамейке тренера. Дмитрий Вячеславович импульсивен. У него все летает. Игорь Валерьевич, наоборот, очень спокоен. Люди бывают очень разные. Ротенберг — что-то среднее между ними.

— Может иногда завестись?

— Конечно, может. И напихать кому-то. Когда находишься на скамейке и переживаешь за результат, то эмоции бывают разные. Нельзя стоять как дятел и только смотреть по очереди вправо и влево.