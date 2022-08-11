Хоккеист из Москвы, выступающий за СКА, заявил, что не любил Санкт-Петербург

Защитник СКА Игорь Ожиганов, родившийся в Москве, рассказал, что его отношение к Санкт-Петербургу менялось по мере выступления за команду из этого города.

— Обычно москвичи не любят Санкт-Петербург.

— Я сам его не любил, пока там не оказался. Опасался того, что все время будет пасмурно и мрачно. Есть еще один момент. Ладно когда я приезжал с ЦСКА — мы еще бились за очки, а в составе «Амура» и «Сибири» по шесть-семь шайб получали. Об этом остались плохие воспоминания. Но в реальности климат оказался такой же, как и в Москве. Сам город нравится. Ребенку — тоже все по душе. Я нахожусь там в своей тарелке.