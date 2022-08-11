Защитник СКА Ожиганов назвал поездку в НХЛ главной ошибкой своей жизни

Игрок СКА, участник ЧМ-2021 в составе сборной России Игорь Ожиганов рассказал, почему не смог заиграть в «Торонто».

— Почему вы не остались в «Торонто», хотя клуб делал вам новое предложение?

— Потом, когда сидишь в отпуске и смотришь игры НХЛ, все кажется таким красивым. Иногда в эти моменты жалею, что не остался. Но тода очень хотелось домой, в Россию.

— Заскучали из-за того, что общались только с супругой?

— Отправиться в НХЛ было моей самой большой ошибкой. Я сам не до конца понимал, куда еду. Ни языка, ничего не знал. Надо ехать готовым, а я поехал туда на шару.

— Многие игроки говорят, что надо обязательно попробовать свои силы в НХЛ.

— Моя детская мечта была сыграть за московское «Динамо». Я еще маленьким ходил на матчи, когда команда играла в «Лужниках». Был на финале Евролиги, в котором Андрей Марков забил «Магнитке» броском от своих ворот. Я фанател и даже сейчас могу назвать весь состав того «Динамо» образца 1999-2000 годов. Мечты играть в НХЛ у меня никогда не было. Предложения оттуда стали появляться со временем, но я на них внимания не обращал. Но в ЦСКА в какой-то момент дела пошли не очень хорошо, поэтому решил поехать в НХЛ и попробовать себя. Дал согласие в этом сочинском отеле, в котором сейчас с вами разговариваю, во время сборов с ЦСКА перед Олимпиадой-2018.