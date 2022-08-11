Защитник СКА Ожиганов назвал поездку в НХЛ главной ошибкой своей жизни
Игрок СКА, участник ЧМ-2021 в составе сборной России Игорь Ожиганов рассказал, почему не смог заиграть в «Торонто».
— Почему вы не остались в «Торонто», хотя клуб делал вам новое предложение?
— Потом, когда сидишь в отпуске и смотришь игры НХЛ, все кажется таким красивым. Иногда в эти моменты жалею, что не остался. Но тода очень хотелось домой, в Россию.
— Заскучали из-за того, что общались только с супругой?
— Отправиться в НХЛ было моей самой большой ошибкой. Я сам не до конца понимал, куда еду. Ни языка, ничего не знал. Надо ехать готовым, а я поехал туда на шару.
— Многие игроки говорят, что надо обязательно попробовать свои силы в НХЛ.
— Моя детская мечта была сыграть за московское «Динамо». Я еще маленьким ходил на матчи, когда команда играла в «Лужниках». Был на финале Евролиги, в котором Андрей Марков забил «Магнитке» броском от своих ворот. Я фанател и даже сейчас могу назвать весь состав того «Динамо» образца 1999-2000 годов. Мечты играть в НХЛ у меня никогда не было. Предложения оттуда стали появляться со временем, но я на них внимания не обращал. Но в ЦСКА в какой-то момент дела пошли не очень хорошо, поэтому решил поехать в НХЛ и попробовать себя. Дал согласие в этом сочинском отеле, в котором сейчас с вами разговариваю, во время сборов с ЦСКА перед Олимпиадой-2018.
|Западная конференция
|И
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|0
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|7
|СКА
|0
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|8
|Сочи
|0
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
|0
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|11
|ЦСКА
|0
|0
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
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|0
|0
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|2
|Автомобилист
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|0
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|3
|Адмирал
|0
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|0
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|4
|Ак Барс
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|0
|0
|0
|5
|Амур
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|0
|0
|0
|6
|Барыс
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|0
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|7
|Металлург
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|0
|0
|8
|Нефтехимик
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|0
|0
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|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
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|0
|10
|Сибирь
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|0
|0
|11
|Трактор
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|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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