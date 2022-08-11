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Сегодня, 19:00

«Поездка в НХЛ — моя самая большая ошибка». Интервью защитника СКА Ожиганова

Алексей Шевченко
,  
Михаил Зислис
Читать «СЭ» в
Игорь Ожиганов.
Фото Global Look Press
Игорь Ожиганов в «Торонто».
Фото Getty Images
Игорь Ожиганов в «Ак Барсе».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный игрок КХЛ, участник ЧМ-2021 рассказал, как Дмитрий Квартальнов выгнал его из «Ак Барса», о работе с Романом Ротенбергом и давней страсти к компьютерным играм.

Почему Квартальнов убрал из «Ак Барса»

— Как оцените первую смену в матче «Авангарда» и «Сочи», завершившуюся дракой «пять на пять»?

— Хоккея без драк не бывает. Если бы на меня в такой же ситуации кинулся человек из другой команды, то я бы поучаствовал в бою. А что мне делать? Убегать, что ли? Драка — это нормально, особенно если у противостояния есть какая-то история.

— Когда вы сами дрались в последний раз?

— В прошлом году, когда играли против минского «Динамо» в плей-офф. Победил тогда.

— После прихода Гранта и Никишина можно было ожидать, что вас подвинут из первой пары и первого большинства. Но пока ничего не изменилось. Удивлены?

— Приятно удивлен. Хотя стоит один раз напакостничать, и уже не будешь в первой паре. Если тебе доверяют, то нужно это оправдывать.

— Вас настойчиво звал в «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов, но потом выгнал. Что тогда произошло?

— У него свое видение было. Мне тот обмен, наоборот, пошел в плюс. Я Квартальнову благодарен и потом это ему лично сказал, когда мы в позапрошлом году приехали летом на турнир.

— А он как отреагировал?

— Посмеялся и удачи пожелал.

— Поняли, почему Квартальнов так в вас быстро разочаровался?

— Я плохо провел всю предсезонку. На то были свои причины, хотя это уже не так важно. Затем начался чемпионат, я играл хорошо, и все шло нормально. Но потом я провалил матч с ЦСКА. Это была моя худшая игра в карьере. Я привез три шайбы в свои ворота. Там были чисто мои ошибки. Именно после той игры все пошло не так, как хотелось бы.

— Неужели всего одна неудачная игра опытного защитника настолько может повлиять на его восприятие тренером?

— Та игра против ЦСКА была принципиальной и для Дмитрия Вячеславовича, и для меня. И она засела у него в голове. Там было полнейшее фиаско. Если посмотреть со стороны моменты, когда нам забивали голы, то я, может быть, себя бы поменял (смеется).

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— Что случилось с вами в тот день?

— Перегорел. Тогда ко мне приехали родители. С ЦСКА играли 12 октября, а 13-го — мой день рождения. Все вроде бы складывалось хорошо, но выхожу на игру и ничего не понимаю. Реально очень хотелось выиграть тот матч. Только ничего у меня не получилось.

— Такие истории повторяются?

— Нет, я уже ушел от этого. Хотя раньше было. Когда наступал самый ответственный момент, у меня ничего не получалось. После того случая в Казани я в себе это переборол. Чисто вопрос психологии. Под давлением играть тяжеловато. Есть люди, которых это стимулирует. Тренер будет на них орать, и они начнут играть лучше. А есть те, которые после криков в свой адрес закроются. Это никак не исправишь.

— Мы четко знаем, как вами управлять, если бы были тренерами.

— И как же?

— Вас никогда нельзя ругать.

— Да, с но с каждым годом этого становится все меньше и меньше. Спокойно ко всему отношусь. Может, и меньше ругать уже стали. Хотя до этого в СКА лучше дело не доводить (смеется).

Игорь Ожиганов в "Ак Барсе". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Ожиганов в «Ак Барсе».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вариант со СКА — наименее денежный

— Вы быстро подписали новый контракт со СКА в мае.

— На тот момент мне казалось, что все идет совсем не быстро. Каждое утро, когда я выходил гулять с ребенком, у меня начиналось со звонков. Висел на телефоне до обеда и все время обсуждал разные моменты.

— Вас же Антон Бурдасов уговаривал вслед за ним перейти в «Трактор»?

— Ну как уговаривал? Интерес со стороны «Трактора» был.

— Не хотелось поехать играть с другом?

— Мне хотелось, чтобы Антон не уезжал. Но у всех в жизни свои пути, как бы хорошо мы с ним ни дружили.

— Решение остаться в СКА — это вопрос денег?

— Нет, из имевшихся вариантов я выбрал наименее денежный. Всю свою карьеру подписывал соглашения, которые с финансовой точки зрения были самыми маленькими по сравнению с другим предложениями. Так реально получалось. Всех денег не заработаешь. Есть вещи, которые для меня важнее.

— Какие именно?

— Город, клуб, семья. Мне очень комфортно в СКА. Когда выменяли из Казани, то в Питере очень хорошо отнеслись и тепло приняли. Мне и семье в Санкт-Петербурге очень комфортно. Все устраивает. Зачем ради какой-то суммы срываться? Может так оказаться, что через день на новом месте ты вернешь эти деньги обратно и попросишь забрать оттуда. Для меня комфортная обстановка важнее. В СКА у меня тоже хорошие деньги и контракт на четыре года, что в России редко бывает. Мне пошли на уступки — и я пошел на уступки.

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— По деньгам?

— Да. Если открыть цифры моего контракта, то можно сказать, что он хороший. Но другие команды предлагали условия получше.

— Обычно москвичи не любят Санкт-Петербург.

— Я сам его не любил, пока там не оказался. Опасался того, что все время будет пасмурно и мрачно. Есть еще один момент. Ладно когда я приезжал с ЦСКА - мы еще бились за очки, а в составе «Амура» и «Сибири» по шесть-семь шайб получали. Об этом остались плохие воспоминания. Но в реальности климат оказался такой же, как и в Москве. Сам город нравится. Ребенку тоже все по душе. Я нахожусь там в своей тарелке.

— Бытовые моменты стали важны, когда у вас появилась семья?

— Да. Ранее в «Амуре» и в «Сибири» мне было все равно.

— Кто-то из-за трех миллионов меняет клуб.

— Это мелочность, хотя у каждого может быть свое мнение на этот счет.

— В Санкт-Петербурге ходите по музеям?

— Нет, я ненавижу театры, балеты и музеи. Не мое. Я этого не понимаю. Жена ходит в театр по два раза в неделю. Зовет меня вечно. А я ей в ответ: «Иди-иди, бери подругу, сестру, но не меня». В позапрошлом году всей командой ходили на балет. Я как будто в аду побывал на пытках. Через пять минут все сидели в своих телефонах и что-то смотрели на YouTube.

Игорь Ожиганов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Игорь Ожиганов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ротенберг — честный тренер

— Многие хоккеисты увлекаются различными проектами, куда вкладывают деньги.

— Я максимально консервативен в этом плане. Ненавижу, например, играть в казино. Делал это всего один раз в жизни, когда был в Лас-Вегасе. Пришел в казино и проиграл там тысячу долларов. Потому что это Вегас и потому что так было надо. Галочку для себя поставил. Больше в жизни никаких азартных игр у меня не было. Ни рулеток, ни биржи, ни акций — ничего.

— Роман Ротенберг — неоднозначный человек. Существуют разные оценки его деятельности, но у вас с ним никогда не было проблем.

— Люди, и тренеры в том числе, бывают разные. Но если человек играет и дает результат, то зачем его сажать? И наоборот. Если человек не дает то, чего от него ждут, то почему он должен играть? Так у нас и получается. Ротенберг в этом плане честный тренер.

— Как он себя ведет? Взрывается?

— Во время предсезонных сборов и контрольных матчей нет никакого нагнетания и накачки. Все идет на позитиве. Третий год нас вывозят на сборы в Сочи — тут море, солнце, горы. Можно прогуляться. Очень приятно. Ты не сидишь все время на одном месте, как раньше делало «Динамо» в Пинске, когда кондиционеров не было. У нас очень хорошие условия.

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— Насколько тяжелыми были нагрузки?

— Сборы были тяжелыми. Лет до 23-24 я вообще не готовился к предсезонным сборам, считая, что в отпуске надо только отдыхать. Приходил, и было тяжело. Сейчас серьезно готовлюсь, сдаю тесты, приступаю к работе и все равно «умираю». Устаю серьезно. Бег, «городок» — это очень тяжелая работа.

— Раньше в СКА не было столько «рабочих» игроков — взять сейчас тех же Бардакова, Моисеева, Хайруллина.

— Марата по Нижнекамску я особо не запомнил, но на тренировках, когда мы играли двусторонки, он мне очень понравился. Парень и сзади, и спереди отрабатывает. Такой «бокс-ту-бокс». И шайбу отнять, и протащить ее, и бросить. Универсальный нападающий.

— А что про Жафярова скажете?

— Не могу назвать его «бокс-ту-бокс» (смеется). Но все, что он делает в атаке, мне нравится. Молодчик. Его брали, чтобы забивать. Как Бурдасов, который стоит и со своей точки шьет, кладя шайбы, как из катапульты. Жафярова взяли для голов — они пока есть.

Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Роман Ротенберг.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В детстве был фанатом «Динамо»

— Почему вы не остались в «Торонто», хотя клуб делал вам новое предложение?

— Потом, когда сидишь в отпуске и смотришь игры НХЛ, все кажется таким красивым. Иногда в эти моменты жалею, что не остался. Но тогда очень хотелось домой, в Россию.

— Заскучали из-за того, что общались только с супругой?

— Отправиться в НХЛ было моей самой большой ошибкой. Я сам не до конца понимал, куда еду. Ни языка, ничего не знал. Надо ехать готовым, а я поехал туда на шару.

— Многие игроки говорят, что надо обязательно попробовать свои силы в НХЛ.

— Моя детская мечта была сыграть за московское «Динамо». Я еще маленьким ходил на матчи, когда команда играла в «Лужниках». Был на финале Евролиги, в котором Андрей Марков забил «Магнитке» броском от своих ворот. Я фанател и даже сейчас могу назвать весь состав того «Динамо» образца 1999-2000 годов. Мечты играть в НХЛ у меня никогда не было. Предложения оттуда стали появляться со временем, но я на них внимания не обращал. Но в ЦСКА в какой-то момент дела пошли не очень хорошо, поэтому решил поехать в НХЛ и попробовать себя. Дал согласие в этом сочинском отеле, в котором сейчас с вами разговариваю, во время сборов с ЦСКА перед Олимпиадой-2018.

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— Мы помним, что тренеры Игорь Никитин и Дмитрий Юшкевич вели себя очень жестко по отношению к вам в тот год. Дескать, мы не собираемся готовить Ожиганова к отъезду в «Торонто».

— Но я уже много раз говорил, что Игорь Валерьевич привил мне профессионализм, что потом помогало мне грамотно готовиться. Я ему за это благодарен.

— К вам это осознание пришло далеко не сразу?

— Да. Особенно если посмотреть на то, как я готовился раньше и как — сейчас.

— Расскажите, как было раньше.

— ЦСКА вылетел во втором раунде плей-офф от «Динамо» в марте. Я закинул форму в баул и открыл его только на сборах в Новосибирске, когда меня туда отдали. Прошло четыре месяца! Я пришел из отпуска, и у меня было жира процентов двадцать пять, наверное (улыбается). Как раз попал к Квартальнову и Никитину. Так мое знакомство с ними и началось. Раньше как было — раз пятница, значит, надо на шашлыки. Если вернуться надо в воскресенье, то еще и в субботу можно погулять. Вот так я и готовился каждую неделю. Но как только попал к Игорю Валерьевичу, то он мне стал все объяснять и сильно помог выйти на новый уровень.

— Что было необычного по хоккейным требованиям, к чему вы не смогли привыкнуть в «Торонто»?

— Там было много вещей, которые ты должен переломить в себе в плане игры. Например, защитник все время через центр действует. У нас так не делается, поскольку ты ошибешься и тренер посадит. В НХЛ же постоянно заставляют шайбу через середину выводить. И если пас проходит — а он всегда должен проходить, - то у твоей команды сразу образуется контратака. Не важно, в какой ситуации ты находишься. Надо отдать в центр на подкатывающегося под тебя нападающего. Но раньше меня уже натренировали как собаку, поэтому после России приходилось себе на горло наступать.

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— В СКА через центр можно играть?

— У нас игра строится по-другому. Мой центральный в середину под эту передачу не подкатывается. А приедет чужой защитник, с ходу как хлопнет — и все. Я следующий матч буду смотреть с трибуны с барабанами и флажками (смеется).

— У игроков СКА присутствует опасность насчет того, что в любой момент могут отправить в запас?

— Нет. Если думать о плохом, то оно станет неизбежным. Рано или поздно все равно ошибешься. На трибуне в СКА я сидел только в то время, когда три месяца восстанавливался после травмы. Потом сильно нервничал в первой игре после возвращения в строй против «Куньлуня», словно только дебютировал на профессиональном уровне.

Игорь Ожиганов в «Торонто». Фото Getty Images
Игорь Ожиганов в «Торонто».
Фото Getty Images

Гейминг

— Как отнеслись к тому, что Роман Ротенберг стал главным тренером?

— Этот факт просто был официально зафиксирован на бумаге. Роман Борисович уже принимал участие в тренировочном процессе, а на скамейку встал еще во время пандемии, когда все заболели и СКА играл вторым составом против «Ак Барса».

— Как он ведет себя на скамейке?

— По-разному.

— Чем-то отличается от тех тренеров, с которыми вы работали раньше?

— Есть Квартальнов и Никитин — два совершенно разных по манере поведения на скамейке тренера. Дмитрий Вячеславович импульсивен. У него все летает. Игорь Валерьевич, наоборот, очень спокоен. Люди бывают очень разные. Ротенберг — что-то среднее между ними.

— Может иногда завестись?

— Конечно, может. И напихать кому-то. Когда находишься на скамейке и переживаешь за результат, то эмоции бывают разные. Нельзя стоять как дятел и только смотреть по очереди вправо и влево.

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— У Никитина как-то получается.

— В раздевалке, когда на него не направлена камера, он тоже может нам такое устроить! Но ему пары слов достаточно, чтобы все привести в порядок.

— В последние годы вы играли только в командах, претендующих на титул. Это меняет психологию?

— Есть одна вещь, про которую мы разговаривали с Лехой Марченко. До определенного момента ты просто играешь в хоккей насколько умеешь. Но потом приходишь в ЦСКА и с ментальной точки зрения должен переломить себя. Теперь ты не просто играешь, а дальше - как срастется. Раз идешь за кубком, то каждый день должен делать конкретные вещи, словно впереди седьмой матч плей-офф. Когда удастся себя перебороть, игрок начинает действовать стабильнее и выглядит как хороший, зрелый хоккеист. Более ответственный и правильный.

— Больше не делите соперников на сильных и проходных?

— Чего скрывать — бывает. Когда приезжает посередине сезона условный «Адмирал», то выходишь на матч более расслабленным. За это можно сильно поплатиться.

— Вы осознаете, что сезон с 68 матчами только в регулярке и одной паузой будет тяжелейшим?

— Почему? Когда игроки ездили регулярно в сборную на Евротур, а потом еще на чемпионат мира, то на них выпадала приличная нагрузка. С ней мы справлялись. К тому же будет более активная ротация, чтобы не перегружать лидеров и дать шанс молодежи. Квартальнов и Никитин всегда так делали даже при старом календаре. У них игроки больше четырех-пяти матчей подряд редко проводили.

3 октября. Торонто. Защитник &quot;Торонто Мэйпл Ливз&quot; Игорь Ожиганов. Ему не давали играть в ЦСКА, но он попал в основу «Торонто»

— Вы очень сильно для спортсмена играете в «Контрстрайк», почти на профессиональном уровне. Это не мешает непосредственно хоккею?

— Почему это должно стать проблемой?

— По ночам играете.

— В сезоне — нет. По вечерам — да, играем. А что мне нужно делать, хоккей смотреть?

— Балет.

— Я вскроюсь тогда (смеется). После матча в тебе еще кипит адреналин, и сразу уснуть невозможно. Садишься за компьютер и на расслабоне играешь — это такой кайф. Две-три «катки» провел и потом спокойно идешь спать. В прошлом сезоне частенько делали это с Бурдасовым, когда вместе играли в СКА. Дома уже все спят, выключаешь свет и расслабляешь за компьютером.

— Когда эта страсть к «Контре» пришла?

— Очень давно. Еще в 2006 году. Я учился в Митине, и возле моей школы был компьютерный клуб, куда приходило много профессионалов и где проводились крупные турниры. Мне до него пешком было идти пять минут. Очевидно, что школу я тогда прогуливал.

— Еще могли бы за гаражами курить. Следите за профессиональной сценой?

— Да, болею за «Нави».

7&nbsp;августа. Сочи. &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; СКА&nbsp;&mdash; 3:1. Вместо серой предсезонки — ярчайшее шоу. Чем нам запомнился сочинский турнир

— Вы же лучше всех в России среди спортсменов играете в «Контрстрайк»?

— Про другие виды спорта мне сказать сложно — мало против кого играл. Из хоккеистов близко только Мося (нападающий СКА Данила Моисеев. — Прим. «СЭ»). Он хорошо играет.

— Помнится, вы с Радуловым еще рубились на приставке.

— Он в хоккей очень хорошо играет, а в футболе у него против меня шансов нет.

— У кого есть?

— У Марченко и Капризова. Каприз меня чаще обыгрывает.

— В реальный футбол интересно погонять?

— Перестал это делать года три назад. Все болит. Травмы еще можно получить.

Дмитрий Квартальнов
Игорь Ожиганов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
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10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
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4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
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1 - 4
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Металлург - Трактор
4 - 1
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2. Металлург - Трактор
4 - 6
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1 - 2
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2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
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СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
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1 - 2
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1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
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6. Авангард - Металлург
5 - 1
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4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
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1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
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1 - 2
4 - 2
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Ак Барс - Авангард
2 - 4
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1 - 2
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2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 00:00
ЦСКА – Металлург
 - : -
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