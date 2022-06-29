Защитник Райан Мерфи прокомментировал переход в «Салават Юлаев»

Защитник Райан Мерфи поделился эмоциями после подписания контракта с «Салаватом Юлаевым».

— Переговоры прошли быстро и легко. Я вернусь в КХЛ, чтобы побеждать вместе с командой и демонстрировать свои лучшие качества на льду. Буду рад присоединиться к команде, которая имеет чемпионскую историю, — цитирует игрока сайт «Салавата».

— Удалось ли уже обсудить с главным тренером свою роль в команде?

— Пока лично не общались, но, думаю, совсем скоро мы поговорим с Виктором Козловым о том, в какой роли он меня видит.

— Вы уже играли в Уфе за соперников «Салавата» и за молодежную сборную. Какие впечатления остались от атмосферы и фанатах?

— Я играл в Уфе с огромным удовольствием. Помню, как выступал за сборную Канады на молодежном чемпионате мира, а в игре за бронзу мы проиграли российской команде. На матчах КХЛ я наслаждался каждой секундой — переполненная арена и болельщики, которые очень громко поддерживали команду. О чем еще можно мечтать?

— В Уфе очень требовательные болельщики. Готовы к давлению?

— С огромной поддержкой фанатов всегда идет большое давление, но меня это не пугает. Лучшие игроки могут показывать свой лучший хоккей под давлением, и я верю, что отношусь к такому типу хоккеистов.

— Что скажете об Уфе?

— Мне всегда нравилось приезжать сюда: красивый город, хорошие люди и классная команда.

— Ваши личные цели на сезон?

— Моя цель — помогать команде побеждать в каждом матче и стать чемпионами.

Клуб и канадский защитник достигли договоренности о подписании контракта на 1 сезон.