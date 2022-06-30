Латвийский нападающий Даугавиньш может вернуться в КХЛ

Как стало известно «СЭ», латвийский нападающий Каспарс Даугавиньш может вернуться в КХЛ.

По нашей информации, игрок ведет переговоры с одним из клубов Восточной конференции.

34-летний нападающий выступал в КХЛ за «Витязь», московские «Спартак» и «Динамо», а также «Торпедо».

В прошедшем сезоне Даугавиньш играл за швейцарский «Берн».