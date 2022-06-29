Защитник Райан Мерфи подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» на один год

Экс-защитник «Нефтехимика» и минского «Динамо» Райан Мерфи продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве». Он заключил с уфимцами контракт на год, сообщает пресс-служба клуба.

Минувший сезон 29-летний Мерфи провел в АХЛ в фарм-клубе «Детройта» — «Гранд Рэпидс».

В сезоне-2021/22 на счету Мерфи 53 матчей регулярного чемпионата АХЛ и 29 (11+18) очков при показателе полезности «-7».

В Национальной хоккейной лиге в общей сложности зашитник провел 175 матчей, в которых отметился 43 (8+35) результативными баллами.