Защитник «Нефтехимика» установил новый рекорд КХЛ по блокированным броскам за один регулярный чемпионат

Защитник «Нефтехимика» Кирилл Воробьев установил новый рекорд КХЛ по блокированным броскам за один регулярный чемпионат.

После игры с «Автомобилистом» на счету 27-летнего игрока 164 блокшота в нынешнем сезоне.

Он превзошел достижение защитника Вилле Покки («Авангард»), который заблокировал 161 бросок в сезоне-2019/2020.