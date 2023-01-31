Леонтьев рассказал, как заряжал «Нефтехимик» в перерыве матча с «Автомобилистом»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился эмоциями от победы команды над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Феноменальная победа добавляет эмоций игрокам, зрители получают удовольствие от такого хоккея. С 1:3 уйти — это здорово, мы верили и сражались до конца, настрой с начала и до финального свистка. Кирилл Воробьев поставил точку как настоящий сильный лидер и капитан», — сказал тренер.
Также специалист сообщил, что сказал команде в перерыве встречи.
«В перерыве сказал, что играем до конца, команда была заряжена с самого утра, на предыгровой разминке концентрация была видна. Пока силы у нас есть, мы будем биться, такой же настрой у нас будет и на следующей игре», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.
После матча «Нефтехимик» 59 очков и занимает восьмое место в таблице Востока.
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|31
|59
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|56
|25
|31
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|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
|1.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|- : -
|1.02
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|- : -
|1.02
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|1.02
|19:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
|- : -
|1.02
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|1.02
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь
|- : -