Обсуждаем бюджеты клубов КХЛ. Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— «СЭ» опубликовал зарплатные бюджеты клубов КХЛ;

— «Ак Барс» — фаворит в борьбе за победу на «Востоке»;

— Ларионов выиграл у Ротенберга в Питере;

— продолжение борьбы за плей-офф.