Защитник «Магнитки» Маклюков о серии с «Барысом»: «Своей работой они будут доставлять много проблем»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф КХЛ с «Барысом».

— Подведите итоги тренировочного цикла перед плей-офф.

— Мы хорошо поработали, съездили в Минск. Немного побыли там отшельниками, ничто нам не мешало и не отвлекало от работы. Сыграли два матча против сборной Белоруссии. Может быть, не очень хорошие, но они были нам нужны, чтобы вкатиться и почувствовать игровой ритм. Потом сыграли в Челябинске. По результату и по игре на выезде мы выглядели лучше. Не знаю, с чем это связано. Сегодня была генеральная репетиция плей-офф. Мы провалили эту игру. Будем искать что-то положительное. Если сейчас все так плохо сложилось, может быть, в плей-офф все пойдет хорошо.

— Все-таки это был товарищеский матч, когда результат не так важен.

— Дело в том, что сегодня и результат, и игра были не очень. Бывает, что команда хорошо действует, но залетают голы. А сегодня и команда действовала не в лучшем стиле, и пропустили. Все сошлось.

— Что скажете о сопернике по первому раунду плей-офф — «Барысу»?

— Бегают, бьются. Может быть, у парней нет столько мастерства, но своей работой они будут доставлять очень много проблем. Мы готовимся. Думаю, завтра-послезавтра нам покажут видео и нюансы по сопернику. Надо будет использовать их и выиграть серию.

— Не первый год «Магнитка» и «Барыс» встречаются в плей-офф. Прошлые серии как-то помогут?

— Система в «Барысе» осталась та же с последних двух лет. Но состав прилично изменился. Возможно, они играют немного по-другому. Наш тренерский штаб за этим следит. Они нам все подскажут.

— Крупное поражение «Магнитки» от «Трактора» (0:5) может запутать «Барыс» перед плей-офф?

— Не думаю. У них играют рабочие ребята, на это они не обращают внимание. Они съездили в Москву, обыграли серьезные команды. На это смотреть нет смысла. В плей-офф совсем другой хоккей.