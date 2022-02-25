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Сегодня, 15:55

Защитник «Магнитки» Маклюков о серии с «Барысом»: «Своей работой они будут доставлять много проблем»

Защитник «Магнитки» Маклюков заявил, что игроки «Барыса» будут доставлять очень много проблем
Михаил Скрыль
Корреспондент

Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф КХЛ с «Барысом».

— Подведите итоги тренировочного цикла перед плей-офф.

— Мы хорошо поработали, съездили в Минск. Немного побыли там отшельниками, ничто нам не мешало и не отвлекало от работы. Сыграли два матча против сборной Белоруссии. Может быть, не очень хорошие, но они были нам нужны, чтобы вкатиться и почувствовать игровой ритм. Потом сыграли в Челябинске. По результату и по игре на выезде мы выглядели лучше. Не знаю, с чем это связано. Сегодня была генеральная репетиция плей-офф. Мы провалили эту игру. Будем искать что-то положительное. Если сейчас все так плохо сложилось, может быть, в плей-офф все пойдет хорошо.

— Все-таки это был товарищеский матч, когда результат не так важен.

— Дело в том, что сегодня и результат, и игра были не очень. Бывает, что команда хорошо действует, но залетают голы. А сегодня и команда действовала не в лучшем стиле, и пропустили. Все сошлось.

— Что скажете о сопернике по первому раунду плей-офф — «Барысу»?

— Бегают, бьются. Может быть, у парней нет столько мастерства, но своей работой они будут доставлять очень много проблем. Мы готовимся. Думаю, завтра-послезавтра нам покажут видео и нюансы по сопернику. Надо будет использовать их и выиграть серию.

— Не первый год «Магнитка» и «Барыс» встречаются в плей-офф. Прошлые серии как-то помогут?

— Система в «Барысе» осталась та же с последних двух лет. Но состав прилично изменился. Возможно, они играют немного по-другому. Наш тренерский штаб за этим следит. Они нам все подскажут.

— Крупное поражение «Магнитки» от «Трактора» (0:5) может запутать «Барыс» перед плей-офф?

— Не думаю. У них играют рабочие ребята, на это они не обращают внимание. Они съездили в Москву, обыграли серьезные команды. На это смотреть нет смысла. В плей-офф совсем другой хоккей.

ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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3 Йокерит 47 29 18 64
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8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
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1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
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Ак Барс - Авангард
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1. Ак Барс - Авангард
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2. Ак Барс - Авангард
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3. Авангард - Ак Барс
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0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
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0 - 0
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