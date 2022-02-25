Защитник «Магнитки» Маклюков о серии с «Барысом»: «Своей работой они будут доставлять много проблем»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф КХЛ с «Барысом».
— Подведите итоги тренировочного цикла перед плей-офф.
— Мы хорошо поработали, съездили в Минск. Немного побыли там отшельниками, ничто нам не мешало и не отвлекало от работы. Сыграли два матча против сборной Белоруссии. Может быть, не очень хорошие, но они были нам нужны, чтобы вкатиться и почувствовать игровой ритм. Потом сыграли в Челябинске. По результату и по игре на выезде мы выглядели лучше. Не знаю, с чем это связано. Сегодня была генеральная репетиция плей-офф. Мы провалили эту игру. Будем искать что-то положительное. Если сейчас все так плохо сложилось, может быть, в плей-офф все пойдет хорошо.
— Все-таки это был товарищеский матч, когда результат не так важен.
— Дело в том, что сегодня и результат, и игра были не очень. Бывает, что команда хорошо действует, но залетают голы. А сегодня и команда действовала не в лучшем стиле, и пропустили. Все сошлось.
— Что скажете о сопернике по первому раунду плей-офф — «Барысу»?
— Бегают, бьются. Может быть, у парней нет столько мастерства, но своей работой они будут доставлять очень много проблем. Мы готовимся. Думаю, завтра-послезавтра нам покажут видео и нюансы по сопернику. Надо будет использовать их и выиграть серию.
— Не первый год «Магнитка» и «Барыс» встречаются в плей-офф. Прошлые серии как-то помогут?
— Система в «Барысе» осталась та же с последних двух лет. Но состав прилично изменился. Возможно, они играют немного по-другому. Наш тренерский штаб за этим следит. Они нам все подскажут.
— Крупное поражение «Магнитки» от «Трактора» (0:5) может запутать «Барыс» перед плей-офф?
— Не думаю. У них играют рабочие ребята, на это они не обращают внимание. Они съездили в Москву, обыграли серьезные команды. На это смотреть нет смысла. В плей-офф совсем другой хоккей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|
- Спартак
- Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|1.03
|19:30
|
– Спартак
|- : -