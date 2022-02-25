Илья Воробьев: «По сравнению с двумя первыми играми «Барыс» изменил свою тактику»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов на открытой тренировке перед стартом плей-офф КХЛ.

— Голдобин и Майе — постоянный партнеры для новичка Линуса Виделля?

— Постоянство есть в DHL. Принес посылку, отдал деньги, завтра в 10 утра тебе ее доставят. Если будут играть хорошо, останутся вместе. Почему Голдобин? До этого там играл Лайпсик. Сегодня его не было, поэтому выпустили с ними Голдобина. Постоянство — странная вещь в хоккее. Завтра кто-то пришел с недомоганием, и постоянства не стало.

— Насколько серьезное повреждение у Никиты Коростелева и Брендэна Лайпсика?

— Не знаю. О каком повреждении вы говорите? У них нет повреждения.

— Их не заявили в состав планово?

— Да.

— Третий год подряд «Металлург» играет с «Барысом» в первом раунде. Опыт прошлых серий как-то поможет, или все обнулилось?

— Отчасти, да. Мы знаем игроков, которые остались в команде. По сравнению с двумя первыми играми «Барыс» несколько изменил свою тактику.

— Вас не смущает полуторамесячный простой? Вы готовы к плей-офф?

— Мы все в одинаковой ситуации. Готовились к этому. Есть предсезонка в августе перед стартом чемпионата в сентябре. Сейчас другая ситуация: чемпионат был прерван, мы готовились больше месяца и начнется плей-офф. Такой ковидный мир.

— В паузе команду покинул тренер по ОФП Денис Коротышев. Чем вызвано расставание с ним?

— Внутриклубным решением.