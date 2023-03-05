Защитник «Адмирала» Уильямс — о матче с «Салаватом Юлаевым»: «Была сумасшедшая игра, а фанаты были прекрасны»
Защитник «Адмирала» Колби Уильямс прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.
— Что пошло не так во втором отрезке, который уступили 0:2 и благодаря чему вернулись в игру, полностью перебросав в концовке?
— Мы видели это во второй игре, где давали много шансов забить, — цитирует Metaratings.ru Уильямса. - Примерно это произошло во втором периоде. У нас были моменты. Не повезло пропустить эти два гола, потому что играли хорошо. Но так случается. В итоге справились.
— Волевая победа. Что скажете по матчу, в целом?
— Прибывая домой после поражения, знали, что предстоит большая игра. Отыгрались с 0:2 — это плюс. Это тот хоккей, в который мы играли с начала сезона. Уважение парням, насколько мы серьезно работаем и не сдаемся. Это была абсолютно сумасшедшая игра, а фанаты были прекрасны — тоже нам помогли.
— Какой момент встречи стал определяющим? Все три гола у вас забили защитники.
— 0:2 перед третьим периодом — это не то, к чему стремишься. Гол Динара Хамидуллина, возможно, стал поворотным моментом. Так получилось, что он поменял амплуа и стал нападающим. Здорово было видеть такую страсть, это зарядило команду, добавило веры. Очень эмоциональная игра.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 7 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|5.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|5.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|1 : 4
|5.03
|17:00
|
Динамо Мн – СКА
|0 : 4
|5.03
|17:00
|
Витязь – Локомотив
|0 : 4