Защитник «Адмирала» Уильямс — о матче с «Салаватом Юлаевым»: «Была сумасшедшая игра, а фанаты были прекрасны»

Защитник «Адмирала» Колби Уильямс прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— Что пошло не так во втором отрезке, который уступили 0:2 и благодаря чему вернулись в игру, полностью перебросав в концовке?

— Мы видели это во второй игре, где давали много шансов забить, — цитирует Metaratings.ru Уильямса. - Примерно это произошло во втором периоде. У нас были моменты. Не повезло пропустить эти два гола, потому что играли хорошо. Но так случается. В итоге справились.

— Волевая победа. Что скажете по матчу, в целом?

— Прибывая домой после поражения, знали, что предстоит большая игра. Отыгрались с 0:2 — это плюс. Это тот хоккей, в который мы играли с начала сезона. Уважение парням, насколько мы серьезно работаем и не сдаемся. Это была абсолютно сумасшедшая игра, а фанаты были прекрасны — тоже нам помогли.

— Какой момент встречи стал определяющим? Все три гола у вас забили защитники.

— 0:2 перед третьим периодом — это не то, к чему стремишься. Гол Динара Хамидуллина, возможно, стал поворотным моментом. Так получилось, что он поменял амплуа и стал нападающим. Здорово было видеть такую страсть, это зарядило команду, добавило веры. Очень эмоциональная игра.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 7 марта.