Сергей Черкас: «СКА доказывает, что поражение от «Динамо» в первом матче серии — всего лишь оплошность»
Бывший голкипер СКА Сергей Черкас прокомментировал победу команды в третьем матче серии плей-офф КХЛ над минским «Динамо» (4:0, 2-1).
— Роль вратаря важна в каждом матче, — приводит «РБ Спорт» слова Черкаса. — Играет «на ноль» вратарь — вся команда получает заряд вдохновения. Сегодня играла отлично вся команда. Армейцы показали, что в первой игре, когда Минск победил, была некая оплошность. Сейчас все становится на свои места. Видно, что СКА по ходу плей-офф добавляет.
— То, что СКА выиграл убедительно именно в гостях, это странно?
— Нет, не странно. Потому что «Динамо» дало бой в Питере. После этого игроки СКА были мобилизованы, настроены дать ответ. Это было видно сегодня по скамейке, по организации игры, по голам, которые СКА забивал. Все шло к тому, что армейцы победят.
— Тренеры СКА не стали менять Николаева после первого неудачного матча. Это правильно?
— Конечно. В плей-офф, как правило, вратарей уже не дергают. На кого сделали ставку — тот играет. Конечно, если бы Николаев сыграл неудачно три-четыре матча, его поменяли бы. Но этого нет. Голкипер добавляет вместе с командой, сегодня сыграл надежно.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|5.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|5.03
|17:00
|
Динамо Мн – СКА
|0 : 4
|5.03
|17:00
|
Витязь – Локомотив
|0 : 4
|5.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|1 : 4