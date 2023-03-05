Петров — десятый снайпер в истории Кубка Гагарина

Гол в ворота «Нефтехимика» стал для Кирилла Петрова 30-м в матчах плей-офф КХЛ.

Нападающий «Ак Барса» оказался десятым хоккеистом, который добрался до этой отметки. Причем от замыкающего тройку лучших питерского армейца Никиты Гусева 32-летний нападающий отстает всего на шесть шайб. Рекорд принадлежит Сергею Мозякину, записавшему на свой счет 68 шайб.