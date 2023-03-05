Петров — десятый снайпер в истории Кубка Гагарина
Гол в ворота «Нефтехимика» стал для Кирилла Петрова 30-м в матчах плей-офф КХЛ.
Нападающий «Ак Барса» оказался десятым хоккеистом, который добрался до этой отметки. Причем от замыкающего тройку лучших питерского армейца Никиты Гусева 32-летний нападающий отстает всего на шесть шайб. Рекорд принадлежит Сергею Мозякину, записавшему на свой счет 68 шайб.
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей Мозякин
|
Атлант, Металлург Мг
|
157
|
68
|
Данис Зарипов
|
Ак Барс, Металлург Мг
|
154
|
57
|
Никита Гусев
|
ЦСКА, СКА
|
86
|
36
|
Вадим Шипачев
|
Северсталь, СКА, Динамо М, Ак Барс
|
137
|
35
|
Евгений Дадонов
|
Трактор, Донбасс, СКА
|
71
|
34
|
Игорь Григоренко
|
Салават Юлаев, ЦСКА
|
93
|
34
|
Михаил Григоренко
|
ЦСКА
|
69
|
33
|
Ян Коварж
|
Металлург Мг
|
83
|
32
|
Джастин Азеведо
|
Лев Пр, Ак Барс
|
91
|
32
|
Кирилл Петров
|
Ак Барс, Югра, ЦСКА, Авангард
|
144
|
30
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
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6.03
7.03
8.03
9.03
|5.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|5.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|1 : 4
|5.03
|17:00
|
Динамо Мн – СКА
|0 : 4
|5.03
|17:00
|
Витязь – Локомотив
|0 : 4
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