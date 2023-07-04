Зарплатная ведомость «Автомобилиста» на сезон-2023/24 — 778 миллионов рублей

По информации «СЭ», сумма зарплат всех хоккеистов «Автомобилиста», которые на данный момент учитываются под потолком, составляет 778 миллионов рублей.

Напомним, что по регламенту клубы не могут превышать планку в 900 миллионов. Самые дорогие игроки команды — Стефан Да Коста (75) и Брукс Мэйсек (60).

Все зарплаты «Автомобилиста» — смотреть здесь!