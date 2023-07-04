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Сегодня, 13:30

Зарплатная ведомость «Автомобилиста» на сезон-2023/24 — 778 миллионов рублей

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеисты «Автомобилиста».
Фото ХК «Автомобилист»

По информации «СЭ», сумма зарплат всех хоккеистов «Автомобилиста», которые на данный момент учитываются под потолком, составляет 778 миллионов рублей.

Напомним, что по регламенту клубы не могут превышать планку в 900 миллионов. Самые дорогие игроки команды — Стефан Да Коста (75) и Брукс Мэйсек (60).

Все зарплаты «Автомобилиста» — смотреть здесь!

Хоккеисты &laquo;Автомобилиста&raquo;. Некубковые. Еще один провал «Автомобилиста» оправдать будет невозможно
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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