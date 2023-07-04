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Сегодня, 14:39

Вратарь Федотов: «Спасибо за поддержку! Было непросто, но трудности еще не закончились»

Голкипер Федотов сделал первое публичное заявление после армии
Ана Горшкова
Корреспондент
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Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер Иван Федотов сделал первое публичное заявление после армии.

«Всем, огромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто... но трудности еще не закончились, так что «терпение и труд, все перетрут» — написал Федотов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Федотов подписал двухлетний контракт с ЦСКА. Затем информировалось, что КХЛ запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе вратаря.

1 июля 2022 26-летнего Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Российского хоккеиста отправили в Северодвинск. В мае прошлого года голкипер подписал контракт с «Филадельфией». Вместе с ЦСКА Федотов завоевал Кубок Гагарина-2022.

Иван Федотов. Федотов после дембеля уехал из России. Российский вратарь выложил фото из Дубая

Источник: https://t.me/fed_28/30
Иван Федотов
Хоккей
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