Вратарь Федотов: «Спасибо за поддержку! Было непросто, но трудности еще не закончились»
Голкипер Федотов сделал первое публичное заявление после армии
Голкипер Иван Федотов сделал первое публичное заявление после армии.
«Всем, огромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто... но трудности еще не закончились, так что «терпение и труд, все перетрут» — написал Федотов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Федотов подписал двухлетний контракт с ЦСКА. Затем информировалось, что КХЛ запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе вратаря.
1 июля 2022 26-летнего Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Российского хоккеиста отправили в Северодвинск. В мае прошлого года голкипер подписал контракт с «Филадельфией». Вместе с ЦСКА Федотов завоевал Кубок Гагарина-2022.
Источник: https://t.me/fed_28/30
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