Вратарь Федотов: «Спасибо за поддержку! Было непросто, но трудности еще не закончились»

Голкипер Иван Федотов сделал первое публичное заявление после армии.

«Всем, огромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто... но трудности еще не закончились, так что «терпение и труд, все перетрут» — написал Федотов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Федотов подписал двухлетний контракт с ЦСКА. Затем информировалось, что КХЛ запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе вратаря.

1 июля 2022 26-летнего Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Российского хоккеиста отправили в Северодвинск. В мае прошлого года голкипер подписал контракт с «Филадельфией». Вместе с ЦСКА Федотов завоевал Кубок Гагарина-2022.