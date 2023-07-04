«Сибирь» подписала нападающего Гоголева
«Сибирь» подписала однолетний контракт с нападающим Павлом Гоголевым.
23-летний форвард является воспитанником «Крыльев Советов». В юности переехал в Канаду, где играл в различных лигах: OMAHA, CSSHL U15, CSSHL U17, HEO U18, OHL, ECHL и AHL.
В прошлом сезоне в 62 матчах за «Ньюфаундленд Гроулерс» набрал 82 очка (41+41).
В 2017 году играл за юниорскую сборную России на Мировом кубке вызова: шесть матчей, одна заброшенная шайба.
Источник: https://hcsibir.ru/ru/news/6412
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