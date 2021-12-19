«Йокерит» приступил к тренировкам после карантина
15:53
Игроки «Йокерита» вышли с карантина и приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.
Тесты на COVID-19, сделанные командой в четверг, не выявили новых случаев заболевания.
Ранее стало известно, что четыре игрока финского клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Команда объявила о вынужденной самоизоляции.
Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» проведет 20 декабря против ЦСКА.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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