«Йокерит» приступил к тренировкам после карантина

Игроки «Йокерита» вышли с карантина и приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.

Тесты на COVID-19, сделанные командой в четверг, не выявили новых случаев заболевания.

Ранее стало известно, что четыре игрока финского клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Команда объявила о вынужденной самоизоляции.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» проведет 20 декабря против ЦСКА.