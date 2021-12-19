Генменеджер «Ак Барса»: «У Зарипова и Квартальнова не было конфликта»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, был ли конфликт между капитаном команды Данисом Зариповым и главным тренером Дмитрием Квартальновым?

— Нет. Был чисто рабочий момент, который есть во всех клубах.

— Почему Квартальнов-младший регулярно играет за главную команду?

— Он не играет постоянно, его часто раздевают 13-м нападающим. Тот же Кателевский играет по 18-19 минут в ВХЛ, для него это полезнее.

В нынешнем сезоне 40-летний Зарипов провел 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «-2».