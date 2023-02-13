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Сегодня, 17:31

Яковенко рассказал, что ему несколько раз звонили из «Трактора»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский защитник Александр Яковенко, выступающий за швейцарский «Биль», рассказал, что в его услугах по-прежнему заинтересован «Трактор».

«Из «Трактора» звонили по ходу этого сезона и в конце прошлого. Узнавали какие планы у меня. Но я сразу сказал, что еще два года здесь, в Швейцарии. У меня действующий контракт с «Билем», — приводит слова Яковенко Sport24.

Яковенко находился в системе «Трактора», где играл с 2014 по 2014 год за команду до 17 лет. Россию 24-летний защитник покинул в 2017 году.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-02-13-yakovenko-iz-traktora-zvonili-v-kontse-proshlogo-i-po-khodu-etogo-no-u-menya-yeshche-dva-goda-kontrakta-s-bilem
Александр Яковенко
Хоккей
ХК Трактор
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