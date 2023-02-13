Стала известна зарплата защитника «Ак Барса» Юдина по новому контракту

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин подписал новый контракт с клубом до конца сезона-2024/25.

По информации «СЭ», зарплата игрока сохранится на прежнем уровне — Юдин будет получать по 35 миллионов рублей в год.

27-летний Юдин выступает за «Ак Барс» с сезона-2018/19. Он провел за казанский клуб 254 игры и набрал 46 (11+35) очков при показателе полезности «+40».