Нападающий «Динамо» Богдан Якимов высказался о поражении от ЦСКА в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ (2:3).

«Плотная игра. Поначалу где-то притирались, были ненужные эмоции. Но это только начало серии. Разберем ошибки и дальше будем действовать лучше. В последний раз в плей-офф я забивал давно, еще в «Нефтехимике». Гол важен для меня, я полноценно вернулся в игру. Иван Муранов очень хорошую передачу отдал, я видел его, подготовился к броску. Рад, что попал.

Дальше по ходу серии нам надо быть терпеливыми и все сложится удачно. Мое удаление в третьем периоде? Может быть, этих двух минут нам и не хватило. Шайба Шипачева на последних секундах пойдет нам на пользу. Мы почувствовали уверенность в своих силах», — приводит слова Якимова пресс-служба КХЛ.

Следующий матч состоится 19 марта на «ЦСКА Арене». Начало — в 17:00 по московскому времени.