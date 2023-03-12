Вратарь «Северстали» Самонов о матче с ЦСКА: «Сыграл на «ноль»? Сейчас не до личных рекордов»

Вратарь «Северстали» Александр Самонов прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Сыграли построже в обороне, и пришел результат. Сыграл на «ноль»? В принципе, мне это неважно. Приятно, но сейчас не до личных рекордов. Как настроиться на игру в Москве? Кайфовать от того, что делаешь. Мы ушли с чемпионом в седьмую игру. Нужно больше стараться делать свою работу правильно. Главное сейчас восстановиться, набраться эмоций где-то», — приводит слова Самонова сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед равный — 3:3. Седьмой матч пройдет 14 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск.