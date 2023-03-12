Антон Сизов: «Сегодня был только один шажок, осталось еще три»

Защитник нижегородского «Торпедо» Антон Сизов в интервью «СЭ» подвел итоги серии с московским «Динамо».

— Хорошая серия, интересная, с хорошим соперником играли, с мощной командой. Был хороший темп игры, думаю, для болельщиков это было интересно.

— Болельщики «Торпедо» невероятно поддерживали команду. Насколько вас это подталкивало идти вперед?

— Мы все чувствовали, огромное им спасибо за такую поддержку, за такую атмосферу, за то, что они находят время приехать, добраться и поддержать свою команду. Это дорогого стоит, мы играем для них и за них.

— Возможным соперником в следующем раунде будет СКА. Насколько тяжелой представляется эта серия?

— Нам без разницы с кем играть, какой соперник. Мы будем навязывать свою игру и сейчас отдохнем, востановимся. Это только один шажочек, осталось три.

— Тот факт, что вы обыграли «Динамо» в плей-офф исторический. Дважды до сегодняшнего дня команды встречались, и серия оставалась за московской командой. Упоминали ли этот фактор при подготовке к серии?

— Каждый день новая история, мы не смотрим назад, живем настоящим и смотрим в будущее. Без разницы. История она интересная, как-то обращать на нее внимания, что они выигрывали... Я даже не знаю, какое там время было. Мы сконцентрированы на своей игре, на своей команде, на новой команде. Она сплоченная, одним кулаком идем и доказываем.

— Три последних игры закончились овертаймом, вышла очень энергозатратная серия. Как оцените свое состояние?

— Хорошее состояние. Конечно, где-то больше эмоционально тяжеловато, а физически хорошее состояние. У нас не было в сезоне спадов. В плей-офф те же игры, они ничем не отличаются от игр в регулярке.

— Возвращение Кручинина придал уверенности в игре?

— Конечно, это наш лидер. Лидер в раздевалке, лидер на льду. Он опытный игрок, подсказывает и делает очень крутые вещи. Хоккей, играя с ним, становится интереснее.

— Чувствуется, что лига выравнивается? Насколько это закономерно?

— Лига становится интереснее, команды подравниваются. Не могу сказать, с чем это связано, не обращаю внимания на другие команды, сконцентрирован на своей команде.

— Многие, делая прогноз на эту серию, говорили о том, что опыт команды Кудашова победит романтику хоккея Ларионова.

— Вот, написано все на майке «невозможное возможно». У нас все представляется возможным, мы во все верим. Мы выходим, верим и работаем.