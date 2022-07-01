Вратарь сборной России Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата

По данным «СЭ», голкипер «Филадельфии» и сборной России Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата.

Причина случившегося пока неизвестна.

Напомним, что 25-летний Федотов в составе ЦСКА выиграл весной Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с «Флайерз».