Голышев подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом»

По информации «СЭ», форвард Анатолий Голышев останется в «Автомобилисте». Он подпишет с уральским клубом новый двухлетний контракт.

27-летний форвард выступает за «Автомобилист» с 2013 года. В прошедшем сезоне КХЛ он сыграл за команду шесть матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Екатеринбургский «Автомобилист» завершил сезон в первом раунде плей-офф КХЛ, проиграв омскому «Авангарду» (1-4).