«Ак Барс» объявил о возвращении нападающего Галиева

«Ак Барс» объявил о возвращении нападающего Станислава Галиева.

Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний нападающий переходит из московского «Динамо» в обмен на Джордана Уила. Контракт Галиева рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее о переходе игрока информировал «СЭ».

Форвард уже выступал за казанцев с 2017 по 2021 год. В сезоне-2017/18 Галиев выиграл с «Ак Барсом» Кубок Гагарина и стал лучшим снайпером плей-офф.

В активе Галиева 42 (25+17) очка в 47 матчах регулярного чемпионата-2021/22 и 6 (6+0) очков в 11 матчах Кубка Гагарина-2022.