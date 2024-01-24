Вратарь «Магнитки» Набоков: «Я все равно еще дебютант. Не могу сказать, что полностью понял КХЛ»
Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков в интервью «СЭ» оценил собственный прогресс в сезоне-2023/24.
— Вы сейчас основной вратарь «Металлурга». Могли летом ждать от себя такого прогресса?
— Я не ожидал, что так будет. Летом просто готовился к сезону, усердно тренировался. Рад, что мне дали шанс и доверяют играть. Очень доволен этим, стараюсь помогать команде.
— Заметно, что вы с каждым матчем играете увереннее. В какой момент почувствовали, что уровень КХЛ стал вам понятен?
— Я все равно еще дебютант. Не могу сказать, что полностью понял лигу. Каждая игра — тяжелая и интересная. Стараюсь побеждать в каждом матче.
— По последним матчам в Санкт-Петербурге и в Москве со «Спартаком» никто и не скажет, что вы — дебютант.
— Я просто стараюсь выходить и ловить шайбы. Не думаю ни о чем — ни о сопернике, ни о чем-то другом.
— В чем вы прибавили за время в «Металлурге»?
— Стал лучше двигаться, выбирать позицию.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|56
|31
|25
|68
|5
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|6
|Лада
|56
|27
|29
|66
|7
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|54
|21
|33
|53
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
|- : -