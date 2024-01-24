Тренер «Салавата Юлаева» Козлов: «Наши ребята проявили характер в матче с «Амуром»: сравняли 6 на 5 в конце»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:2 Б).

«Тяжелый матч был, «Амур» хорошо оборонялся. Создавали плотность в средней зоне, много брали на себя бросков. Но наши ребята проявили характер: сравняли шесть на пять в конце, много моментов в овертайме. Буллиты исполнили, нашли новых буллитеров, которые смогли реализовать попытки. Неплохое начало долго выезда», — приводит пресс-служба КХЛ слова Козлова.

В прошлом матче «Салават Юлаев» также встречался с «Амуром» и победил в этой игре в овертайме со счетом 3:2.

На данный момент клуб из Уфы занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 72 очками за 54 матча.