«Когда забивают, стараюсь не расстраиваться». Интервью лучшего молодого вратаря КХЛ

Илья Набоков — о стрессоустойчивости, желании забить гол и работе с Андреем Разиным.

20-летний вратарь Илья Набоков проводит первый полноценный сезон в КХЛ. Голкипер для многих неожиданно стал первым номером «Металлурга» и показывает классную статистику. Во многих матчах именно успешная игра Набокова помогала «Магнитке» побеждать. В интервью «СЭ» молодой голкипер рассказал о собственном прогрессе, предстоящем драфте НХЛ и ожиданиях от плей-офф КХЛ.

Хочет забить гол

— В матче с «Северсталью» вы отдали шикарную голевую передачу через половину площадки. Расскажите про этот момент. Вас уже сравнивают с Игорем Шестеркиным.

— Был бросок по моим воротам. Я поймал шайбу. Посмотрел вперед, увидел, что Гераська (Игорь Гераськин. — Прим. «СЭ») выходит из штрафного бокса. Получилось отдать ему передачу.

— Это сложный навык?

— Таких моментов в играх очень мало, когда получается отдать такой хороший пас. Поэтому — да, это не так просто.

— Так и до гола недалеко.

— По голу пока загадывать не будем. Пока и пасы устраивают.

— А хотите забить?

— Конечно. Забить гол — это очень крутое достижение. Только единицам из вратарей это удавалось. Мне тоже хочется забить. Будет очень круто.

— Сейчас вратари все активнее играют клюшкой, еще лет 10 назад этим почти никто не выделялся.

— Хоккей не стоит на месте. Сейчас вратари много играют клюшкой, помогают команде, когда останавливают шайбу или вводят ее в игру. Очень хорошо играет клюшкой Михаил Бердин из «Сочи». Он, наверное, лучший в лиге по этому навыку.

— Вы сейчас основной вратарь «Металлурга». Могли летом ждать от себя такого прогресса?

— Я не ожидал, что так будет. Летом просто готовился к сезону, усердно тренировался. Рад, что мне дали шанс и доверяют играть. Очень доволен этим, стараюсь помогать команде.

— Заметно, что вы с каждым матчем играете увереннее. В какой момент почувствовали, что уровень КХЛ стал вам понятен?

— Я все равно еще дебютант. Не могу сказать, что полностью понял лигу. Каждая игра — тяжелая и интересная. Стараюсь побеждать в каждом матче.

— По последним матчам в Санкт-Петербурге и в Москве со «Спартаком» никто и не скажет, что вы — дебютант.

— Я просто стараюсь выходить и ловить шайбы. Не думаю ни о чем — ни о сопернике, ни о чем-то другом.

— В чем вы прибавили за время в «Металлурге»?

— Стал лучше двигаться, выбирать позицию и смотреть игроков, кто где располагается, чтобы это мне помогало в дальнейшем.

Андрей Разин. Фото ХК «Металлург»

Работа с Разиным

— Андрей Разин любит неожиданные замены вратарей. Артема Загидулина он менял даже после одной пропущенной шайбы. Это стресс для любого голкипера. Вы уже привыкли?

— Любая замена делается, чтобы взбодрить команду, чтобы она оживилась. После замены не расстраиваюсь. Стараюсь подбадривать парней на лавке. А если нужно выходить еще раз, то я не расслабляюсь.

— У Разина вратарям нельзя расслабляться.

— В КХЛ вообще нельзя расслабляться. Нужно быть готовым к любому повороту.

— В недавнем матче с «Торпедо» вас поменяли после трех шайб при счете 2:3. Как отреагировали на это?

— Поменяли — ничего страшного. Хотели взбодрить команду, чтобы все с новыми силами и эмоциями продолжили матч. Но немного не получилось. Такие игры бывают.

— Разин часто говорит, что ему важна психология вратаря, чтобы он был спокоен и устойчив. Чувствуете прогресс в этих качествах?

— У нас идет диалог с Клеменом Мохоричем и с Саней Суднициным. Постоянно разговариваем о психологии, как себя лучше вести. Когда забивают, стараюсь не расстраиваться — просто забываю про шайбу и играю дальше.

— В «Металлурге» уникальная для КХЛ ситуация: в команде есть играющий тренер вратарей — Александр Судницин. Чем он вам помогает?

— Очень здорово, что Александр в нашей команде. Он очень много помогает: разговаривает, подсказывает, как действовать в тех или иных моментах. Много общаемся о психологии. Он приносит большую пользу нашей вратарской бригаде.

— Скоро плей-офф. Опасения по «Металлургу» связаны с вратарями. Кубкового опыта на уровне КХЛ нет ни у вас, ни у Подскребалина, ни у Смолина. Как реагируете на это?

— Спокойно. Будем играть так же, как и в сезоне. Это такие же матчи. Надо выходить и ни о чем не думать. Если не играть в плей-офф, то кубковый опыт так и не появится.

— Плей-офф называют другим турниром. Вы успели это прочувствовать за время в МХЛ?

— Я еще не играл в плей-офф на уровне КХЛ. По МХЛ могу сказать, что это более ответственная игра. Каждая ошибка важна, все стараются играть на команду.

— По МХЛ плей-офф для вас складывался не совсем удачно: обидно проиграли и «Омским Ястребам», и «Толпару».

— Спокойно отношусь к этим сериям. Это только опыт для меня. Они закалили меня еще больше. Даже не вспоминаю об этом. Все уже в прошлом. Теперь остался только опыт — он должен помочь мне в будущем.

Илья Набоков. Фото ХК «Металлург»

Драфт НХЛ

— Ваш контракт с «Металлургом» действует еще на год?

— Да.

— Какие мысли о будущем?

— Пока разговоров с клубом не было. Нужно хорошо сыграть в плей-офф. После сезона посмотрим.

— Знаю, что ваша классная игра в КХЛ заинтересовала некоторых скаутов НХЛ. Летом вас ждет последний шанс на драфте.

— Стараюсь об этом не думать. Все мысли только о команде и каждом матче. Если меня задрафтуют, то будет очень здорово.

— Понимаете, почему вас не выбрали на драфте раньше? Вы играли в сборной, у вас классная статистика по МХЛ.

— Не знаю. Много хороших вратарей не выбрали на драфте НХЛ. Того же Сергея Бобровского. Он просто уехал в НХЛ без драфта.

— Будет красиво, если вас выберет «Сан-Хосе», где за развитие вратарей отвечает Евгений Набоков.

— Конечно. Можно сказать, что это маленькая мечта: познакомиться и поработать с Евгением Набоковым. Это будет круто. Но и выбору других команд тоже буду рад.

— Вас до сих пор называют сыном Евгения Набокова?

— Так-то я сын Набокова, но только Дмитрия. Думаю, все уже знают, что мы однофамильцы. У меня даже в заявке на КХЛ стоит буква отчества.

— В Магнитогорске вас уже и без шлема узнают.

— Это очень приятно, когда подходят сфоткаться или просят автограф. Люди болеют за нас, поддерживают команду. Мне не сложно остаться, подойти на фото или расписаться. Это только дает мотивацию играть еще лучше.