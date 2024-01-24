Вратарь «Металлурга» Набоков заявил, что хочет забить гол
Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков в интервью «СЭ» прокомментировал голевую передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» и рассказал о желании забить гол.
— В матче с «Северсталью» вы отдали шикарную голевую передачу через половину площадки. Расскажите про этот момент. Вас уже сравнивают с Игорем Шестеркиным.
— Был бросок по моим воротам. Я поймал шайбу. Посмотрел вперед, увидел, что Гераська (Игорь Гераськин. — Прим. «СЭ») выходит из штрафного бокса. Получилось отдать ему передачу.
— Это сложный навык?
— Таких моментов в играх очень мало, когда получается отдать такой хороший пас. Поэтому да, это не так просто.
— Так и до гола недалеко.
— По голу пока загадывать не будем. Пока и пасы устраивают.
— А хотите забить?
— Конечно. Забить гол — это очень крутое достижение. Только единицам из вратарей это удавалось. Мне тоже хочется забить. Будет очень круто.
— Сейчас вратари все активнее играют клюшкой, еще лет 10 назад этим почти никто не выделялся.
— Хоккей не стоит на месте. Сейчас вратари много играют клюшкой, помогают команде, когда останавливают шайбу или вводят ее в игру. Очень хорошо играет клюшкой Михаил Бердин из «Сочи». Он, наверное, лучший в лиге по этому навыку.
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