Вратарь ЦСКА Рейдеборн прибыл в Москву для подготовки к старту нового сезона КХЛ

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн находится в Москве, чтобы начать подготовку к старту нового сезона, сообщает агент хоккеиста Алеша Пилко. В начале июля Пилко заявил, что шведский голкипер и вратарь «Автомобилиста» Юхан Маттссон сыграют за свои клубы в следующем сезоне КХЛ.

«Да, Рейдеборн в Москве», — цитирует ТАСС Пилко.

В мае перед стартом чемпионата мира Федерации хоккея Финляндии и Швеции запретили вызывать в сборные игроков, которые продолжат выступать в КХЛ.

После двух лет в «Ак Барсе» 30-летний Рейдеборн в составе московских армейцев стал обладателем Кубка Гагарина-2022.