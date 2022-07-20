Состав «Барыса» пополнили два легионера из Северной Америки

«Барыс» заключил контракт с Джереми Бракко. Одностороннее соглашение с американским форвардом рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Также «Барыс» подписал договор с Джесси Грэмом. Соглашение с канадским защитником рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).

Практически всю свою карьеру Бракко провел в Северной Америке. В составе юниорской и молодежной сборных США Джереми становился чемпионом мира.

В прошедшем сезоне хоккеист выступал за немецкий «Крефельд». За 54 матча в чемпионате Германии Джереми записал в свой актив 54 (14+40) балла, стал лучшим ассистентом и бомбардиром своей команды.

Грэм до 2019 года выступал в различных лигах Северной Америки. В прошедшем сезоне Джесси защищал цвета «Пантер» из Аугсбурга.

В чемпионате Германии защитник сыграл 52 матча и заработал 42 (3+39) балла. Этот результат позволил Джесси стать лучшим бомбардиром своей команды и занять второе место в списке самых результативных защитников лиги.