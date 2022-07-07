Шведские вратари Рейдеборн и Маттсон сыграют в следующем сезоне КХЛ

Шведские вратари Рейдеборн Адам (ЦСКА) и Юхан Маттсон («Автомобилист») прилетят в Россию и сыграют за свои клубы в следующем сезоне КХЛ, заявил в эфире на YouTube-канале «СЭ» их агент Алеша Пилко.

В мае перед стартом чемпионата мира Федерации хоккея Финляндии и Швеции запретили вызывать в сборные игроков, которые продолжат выступать в КХЛ.

После двух лет в «Ак Барсе» 30-летний Рейдеборн в составе московских армейцев стал обладателем Кубка Гагарина-2022.

30-летний Маттсон начал прошлый сезон в рижском «Динамо», а в декабре был обменян в клуб из Екатеринбурга.