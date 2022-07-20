Станислав Галиев: «Мы все понимаем, с какой целью нас собрали в Казани»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев рассказал о предсезонной подготовке и тренировочном процессе при новом главном тренере.

— Как вам работается с Олегом Знарком?

— Для меня это такой вызов. Я знаком с его стилем, характером. Мы все понимаем, с какой целью нас собрали в Казани, каждый чувствует свою ответственность, мы выкладываемся на сто процентов по ходу тренировочного процесса, — приводит слова Галиева сайт казанцев.

— Как для вас прошла история с обменом в «Ак Барс»?

— Друзья отправляли новости, цитаты, иногда читал. Конечно, хотел вернуться в Казань, но старался не думать об этом, просто готовился к сезону по своей программе с Мишей Фисенко. Делал свою работу, остальным занимались агент и клуб.

— В прошлом сезоне вы играли с Шипачевым, а сейчас не в одном звене с ним. Не обидно?

— Нет. Главное, чтобы был результат. А в каких звеньях — решит тренер.