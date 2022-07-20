Станислав Галиев: «Мы все понимаем, с какой целью нас собрали в Казани»
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев рассказал о предсезонной подготовке и тренировочном процессе при новом главном тренере.
— Как вам работается с Олегом Знарком?
— Для меня это такой вызов. Я знаком с его стилем, характером. Мы все понимаем, с какой целью нас собрали в Казани, каждый чувствует свою ответственность, мы выкладываемся на сто процентов по ходу тренировочного процесса, — приводит слова Галиева сайт казанцев.
— Как для вас прошла история с обменом в «Ак Барс»?
— Друзья отправляли новости, цитаты, иногда читал. Конечно, хотел вернуться в Казань, но старался не думать об этом, просто готовился к сезону по своей программе с Мишей Фисенко. Делал свою работу, остальным занимались агент и клуб.
— В прошлом сезоне вы играли с Шипачевым, а сейчас не в одном звене с ним. Не обидно?
— Нет. Главное, чтобы был результат. А в каких звеньях — решит тренер.
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Металлург - ЦСКА
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Металлург - Трактор
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СКА - ЦСКА
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
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Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА – Металлург
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