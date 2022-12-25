Войнов пропустит матч против «Сочи» из-за болезни

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Как стало известно «СЭ», защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов пропустит сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» из-за болезни.

Матч «Сочи» — «Ак Барс» пройдет сегодня, 25 декабря, начало — 17.00 мск.

В текущем сезоне 32-летний защитник сыграл за казанскую команду 38 матчей и набрал 21 (6+15) очко.