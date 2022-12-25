Бабенко: «Самое главное — закончить выездную серию на положительной ноте»
Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».
— Последняя победа придала позитивных эмоций команде?
— Да, мы и раньше говорили, что после побед команда быстрее восстанавливается, — цитирует пресс-служба клуба Бабенко. — В Балашихе было затрачено много сил, сегодня у нас четвертый матч через день, будем стараться сыграть правильно. Когда играем правильно — у нас что-то получается, установка будет на это.
— При подготовке делали акцент на изменениях в составе «Сочи»?
— В любом случаем мы готовимся к любому сопернику, разбираем его сильные стороны. Самое главное — закончить выездную серию на положительной ноте.
— На последней пресс-конференции вы говорили о положительной тенденции. В начале многое не получалось, сейчас случился необходимый толчок или наработки стали получаться на льду?
— Много новых ребят, тренерский штаб, идет притирка. К сожалению, она заняла больше времени, чем мы думали. Но мы видим, что некоторые вещи уже получаются, в некоторых прослеживается положительная тенденция. Когда мы доведем их до автоматизма, то нам будет гораздо проще.
Матч «Сочи» — «Ак Барс» пройдет сегодня, 25 декабря. Начало — 17.00 по московскому времени.
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Сочи – Ак Барс
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