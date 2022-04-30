«Вася отдохнет и тогда будет видно». Воробьев — о будущем Кошечкина

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после поражения от ЦСКА (1:4, 3-4 в серии) в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина ответил на вопрос по поводу вратаря Василия Кошечкина.

— Останется ли Василий Кошечкин в хоккее?

— Мне сложно за него говорить. Были моменты, где он говорил, что это последний сезон. Травма и так далее. Были моменты, где он говорил, что подумает. Думаю, Вася переживет это, отдохнет и тогда будет видно.

Да, у него есть зритель. Он сам решит для себя, как его тело. Сами знаете, что такое вратарь после 35. Историю хочу рассказать. Мы были на Кубке мира, в Питтсбурге играли до этого, пять человек из тренерского штаба решили прогуляться по берегу. Только два дошло, потому что статусный были профессиональными хоккеистами: у одного таз, у другого колено, у третьего ещё что-то. У каждого тело по-разному тело переносит нагрузки.

— Такой плей-офф от Кошечкина может подтолкнуть его к мысли, что стоит продолжить?

— Вася — взрослый мальчик, у него жена, дети. Сейчас отдохнет, откипит. Сейчас у нас больше траура, скажем так, поэтому сейчас такие вопросы не решаются.

— Вы будете уговаривать его остаться? С вратарями сейчас трудная ситуация на рынке.

— Восемь раз на один и тот же вопрос отвечаю.