Морозов рассказал о работе КХЛ по выплате зарплаты иностранцам

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о работе КХЛ по выплате зарплаты иностранцам.

«Мы работаем над тем, чтобы иностранцы могли получать свою зарплату. Обращались в Минспорта, правительство. И выезжают все спокойно, хотя боялись», — отметил Морозов.

19 апреля ФХР отправила предложение в Минспорт о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех.

Отметим, что в настоящий момент российские клубы КХЛ могут заявлять на игру до пяти иностранных игроков.