Илья Воробьев ответил на вопрос о стиле игры «Металулрга»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопрос о стиле игры команды.

— Успокаивает ли вас то, что «Магнитка», возможно, стала законодателем мод? Многие отмечали, что это редкая команда КХЛ, которая играет в хоккей.

— Несомненно хорошо, что люди это заметили. В КХЛ есть такая статистика: два года подряд в плей-офф, которые играют именно в такой хоккей.

— Игровой рисунок «Металлурга» в следующем сезоне останется примерно таким же?

— Идея будет такая же.

— Это поражение от ЦСКА заставит вас что-то поменять в организации игры?

— Посмотрим.

— Плей-офф начинался с того, 2000 собиралось, а сейчас аншлаг. После пандемии надо было вернуть народ на трибуны. Насколько важно, чтобы ваш поход в финал до седьмого матча позволил вернуться народу после тяжелого, кокильного времени?

— Очень важно. У нас в городе две вещи: комбинат и хоккей. Естественно, очень важно, чтобы люди приходили и болели. Жалко, что не до конца получилось.