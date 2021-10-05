Воробьев — о самоизоляции: «Классно провел время в отеле, в четырех стенах»
22:55
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:0).
— Я думаю, что в первом периоде «Спартак» смотрелся поинтереснее, чем мы. У нас здорово сработало большинство. Юха Олкинуора весь матч хорошо сыграл, потом мы начали добавлять, все больше и больше. У нас сегодня доктору 55 лет, мы не могли проиграть.
Чем занимался на изоляции? Классно провел время в отеле, в четырех стенах (смеется). Я себя не чувствовал больным, я знаю, какие симптомы есть. Я болел в прошлом году, тут я был уверен, что у меня ничего нет.
Предлагаете закончить? (смеется) Хороший старт, дай бог, чтобы в компонентах все получалось, большинство, — заявил Воробьев.
(Надежда Тонконог)
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