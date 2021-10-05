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Воробьев — о самоизоляции: «Классно провел время в отеле, в четырех стенах»

22:55
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:0).

— Я думаю, что в первом периоде «Спартак» смотрелся поинтереснее, чем мы. У нас здорово сработало большинство. Юха Олкинуора весь матч хорошо сыграл, потом мы начали добавлять, все больше и больше. У нас сегодня доктору 55 лет, мы не могли проиграть.

Чем занимался на изоляции? Классно провел время в отеле, в четырех стенах (смеется). Я себя не чувствовал больным, я знаю, какие симптомы есть. Я болел в прошлом году, тут я был уверен, что у меня ничего нет.

Предлагаете закончить? (смеется) Хороший старт, дай бог, чтобы в компонентах все получалось, большинство, — заявил Воробьев.

(Надежда Тонконог)

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