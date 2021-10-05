Сафонов рассказал о поддержке Бобкова после неудачной игры: «Игра состоит из ошибок»

Нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал поражение своего клуба в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Тяжелая игра была, жалко не дотерпели и не выиграли. Игра Бобкова? Ничего страшного, все ошибаются. Игра состоит из ошибок, он еще реабилитируется, покажет себя.

Для меня по очкам возможно лучшая игра была, хорошо себя чувствовал сегодня, рад что помог команде. Но надо доводить дело до конца и побеждать. Работаю много над вбрасываниями, в прошлом году с Патрисом Кормье оставались часто вдвоем, он мне много подсказывал. Сейчас за Саней Бурмистровым перенимаю опыт. Когда забивал сам шайбу сначала не видел, заметил только когда она уже льда коснулась. Когда отдавал Дыняку как только за ворота уезжал сразу Никиту увидел, Дыня хорошо открывался. Поэтому думал только о том, чтобы дать ему пас. Гол недели? Пусть решают те, кто выбирает эти хит-парады голосованиями. Для меня главное не эстетика, а результат", — сказал Сафонов.

Отметим, что во время третьего гола гостей вратарь хозяев Игорь Бобков выдал шайбу на клюшку соперника.