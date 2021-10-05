Брагин: «Мог ли Морозов раньше сыграть в составе основы? Может быть»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:0).

— Хороший боевой матч против хорошего соперника. Мы старались сыграть системно, более агрессивно. С нашей стороны был очень хороший первый период, жалко, что не забили. Продолжили гнуть свою линию, старались плотно играть против техничных быстрых нападающих. Хотел бы поблагодарить болельщиков за хорошую поддержку, вы наш шестой полевой игрок. Очень довольны победой, — приводит слова тренера сайт СКА.

— Как оцените игру Морозова? Он мог раньше сыграть в составе основы, если бы не травмировался в конце сентября?

— Может быть.

— Как считаете, когда Робинсон наберет оптимальную форму?

— 3-5 матчей.

— Согласитесь, что «Локомотив» сегодня выбрал оборонительную тактику?

— Не совсем. Они осторожно сыграли в первом периоде, а во втором и третьем была обоюдоострая игра.