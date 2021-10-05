Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Брагин: «Мог ли Морозов раньше сыграть в составе основы? Может быть»

23:05
Теги:

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:0).

— Хороший боевой матч против хорошего соперника. Мы старались сыграть системно, более агрессивно. С нашей стороны был очень хороший первый период, жалко, что не забили. Продолжили гнуть свою линию, старались плотно играть против техничных быстрых нападающих. Хотел бы поблагодарить болельщиков за хорошую поддержку, вы наш шестой полевой игрок. Очень довольны победой, — приводит слова тренера сайт СКА.

— Как оцените игру Морозова? Он мог раньше сыграть в составе основы, если бы не травмировался в конце сентября?

— Может быть.

— Как считаете, когда Робинсон наберет оптимальную форму?

— 3-5 матчей.

— Согласитесь, что «Локомотив» сегодня выбрал оборонительную тактику?

— Не совсем. Они осторожно сыграли в первом периоде, а во втором и третьем была обоюдоострая игра.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-lokomotiv-priess-konfierientsiia-8/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Когда Снайдер — не соперник. Садулаев без проблем выиграл финал и стал пятикратным
«Заканчивай карьеру, или мы всем расскажем, что ты — мужик». История испанской бегуньи
Американка заработала олимпийскую квоту для Литвы, но не получила гражданства этой страны. Глупость или принципиальность?
Что такое правильный сон и как его добиться
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
0