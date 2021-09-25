Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над ЦСКА (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошая победа, — сказал Воробьев. — Много важных моментов: забили в большинстве, сыграли на ноль. Самое главное, что мы заблокировали больше 30 бросков — настолько ребята хотели сегодня выиграть.

— ЦСКА — один из лидеров лиги по большинству. Уделяли повышенное внимание большинству соперника?

— Уделяли. Говорили, что самое лучшее меньшинство, — это когда ты не удаляешься. Совсем не удалиться не получилось, но соблюли нормальную границу. Мы всегда разбираем большинство соперника.

— «Металлург» превзошел ЦСКА по силовым приемам. Это входило в установку на матч?

— Мы видели, что ЦСКА играет в три звена. Знали, что половину матча с «Трактором» они играли в три звена. А сейчас у них четвертая игра в поездке через день. Надо было вытаскивать силы из них.

— Как состояние Семена Кошелева, которому попало шайбой в лицо?

— Ему рассекли губу, наложили швы. Хоккейная травма. С ним все нормально, он уже вышел потом.

— Довольны как Данила Юров сыграл свои три смены против сильного соперника?

— Сегодня его особо не надо оценивать. Он сыграл почти девять минут с «Сибирью». Потом по приезду с Дальнего Востока провел два матча за «Стальных лисов» и здорово им помог вместе с Ильей Николаевым. Сегодня мы поберегли его. Пару отрезков, которые он сыграл, провел нормально — не выпал, молодец. Завтрашний выходной поможет ему восстановиться.