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КХЛ: расписание матчей 25 сентября

07:00
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Матчи регулярного чемпионата КХЛ в субботу, 25 сентября.

«Барыс» — «Сибирь». 14:00

«Автомобилист» — «Трактор». 15:00

«Металлург» — ЦСКА. 15:00

«Йокерит» — «Сочи». 16:00

«Витязь» — «Амур». 17:00

«Локомотив» — «Салават Юлаев». 17:00

«Торпедо» — «Динамо» М. 17:00

«Динамо» Мн — СКА. 17:10

КХЛ: новости, статьи, расписание матчей и турнирные таблицы

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