КХЛ: расписание матчей 25 сентября
07:00
Матчи регулярного чемпионата КХЛ в субботу, 25 сентября.
«Барыс» — «Сибирь». 14:00
«Автомобилист» — «Трактор». 15:00
«Металлург» — ЦСКА. 15:00
«Йокерит» — «Сочи». 16:00
«Витязь» — «Амур». 17:00
«Локомотив» — «Салават Юлаев». 17:00
«Торпедо» — «Динамо» М. 17:00
«Динамо» Мн — СКА. 17:10
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