«Йокерит» на своем льду победил «Сочи»

«Йокерит» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финский клуб выиграл со счетом 4:0, причем по ходу встречи «Джокеры» вели со счетом 4:0.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Бьернинен — 3 (бол., Хольм, Шредер), 19:51 — 1:0. Лескинен — 1 (Иконен, Скленичка), 21:26 — 2:0. Кивисте — 1 (О`Нилл, Фриман), 39:16 — 3:0. Норман — 3 (Турунен, Юнттила), 42:58 — 4:0. Якимов — 1 (Жабреев, Николаев), 51:11 — 4:1. Руденков — 2 (Пилипенко), 58:51 — 4:2.

Вратари: Ювонен — Третьяк (58:51).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 23 (5+10+8) — 17 (6+3+8).

Судьи: Букин, Хрибик.

25 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».